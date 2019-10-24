11 співробітникам Управління спецрозслідування не знайшлося місця в ГПУ. Розслідування справ Майдану фактично зупинилося, - Горбатюк

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ.ua, про це розповів колишній начальник УСР Сергій Горбатюк на брифінгу. Він входить до звільнених осіб.

"За результатами перших тестувань у нас шість слідчих не пройшли до наступного етапу. Наприклад, слідчий, який займався епізодом штурму Майдану і направив до суду обвинувальний акт проти колишнього глави СБУ; слідчий щодо 20 лютого, розстрілів, який завершили направленням обвинувального акта проти п'яти беркутівців ; слідчий щодо організованої злочинної організації, узурпації влади колишнім президентом", - розповів Горбатюк.

Він сумнівається, що слідчі з такими результатами повинні підтверджувати свою кваліфікацію.

"Ще чотири були звільнені минулої п'ятниці і я вчора. Це чітка відповідь керівництва Генеральної прокуратури, які пріоритети в їхній роботі", - сказав він.

Горбатюк вважає, що керівництво Генпрокуратури "не бажає бачити в новоствореному департаменті процесуального керівництва тих, хто займався майданівськими справами".

За його словами, в результаті дій нового керівництва ГПУ робота у цих справах фактично зупинена.

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"Крім формально створеного департаменту, не робляться практичні кроки щодо подальшого розслідування. Так, дійсно є дата 20 листопада, де повноваження слідчих прокуратури закінчуються. Відповідно, справи повинні передати в ДБР. Станом на сьогодні не створено ні робочі групи з ДБР, не створено там підрозділ, генпрокурор або його заступники не прийняли цей процес в ці руки, а крім того і законодавчих підстав для переведення немає", - сказав Горбатюк.

Нагадаємо, з 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура остаточно втрачає функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах в ГПУ після переатестації.

Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, бо на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.

21 жовтня генпрокурор Руслан Рябошапка створив замість Управління спеціальних розслідувань новий департамент, який буде здійснювати тільки процесуальне керівництво у справах Майдану.

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