Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
24.10.19 13:03

Група шахраїв заволоділа сумою понад 7 млн ​​грн, призначених для учасників бойових дій

Правоохоронці викрили групу осіб, яка обманом заволодівали коштами учасників бойових дій на території Тернопільської та Київської областей.

Група шахраїв заволоділа сумою понад 7 млн ​​грн, призначених для учасників бойових дій

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

За версією слідства, вказані особи шляхом обману військовослужбовців (учасників бойових дій) незаконно заволоділи бюджетними коштами - виплатами одноразової грошової допомоги у разі настання інвалідності - у великих розмірах. До своєї схеми, ймовірно, вони залучали посадових осіб лікувальних закладів з метою виготовлення відповідних медичних документів про настання інвалідності.

На цей час правоохоронці задокументували близько 20 епізодів неправомірного призначення фінансової допомоги, внаслідок чого лише упродовж 2018-2019 років державі завдано збитків на суму понад 7 млн грн.

За результатами проведених обшуків на території Тернопільської і Київської областей виявлено і вилучено грошові кошти у сумі понад 200 тис. грн та близько 6 тис. доларів США, банківські картки учасників бойових дій тощо.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прокуратура вимагає повернути гектар землі на Трухановому острові, захопленої охоронною фірмою соратників Медведчука. ФОТО

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100