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24.10.19 13:12

НАЗК повідомить НАБУ про декларування недостовірних відомостей гендиректором "Борисполя" і головою Полтавської облради на 14,7 млн грн

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки декларування недостовірної інформації на суму понад 15 млн грн під час повної перевірки декларацій за 2016 рік генерального директора державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київ) Павла Рябікіна, судді Миколаївського райсуду Львівської області Юліана Дем'яновського, голови Полтавської облради Олександра Біленького.

НАЗК повідомить НАБУ про декларування недостовірних відомостей гендиректором "Борисполя" і головою Полтавської облради на 14,7 млн грн

Як повідомляється на сайті НАЗК, Рябікін зазначив недостовірні відомості про водний засіб – стоянкове судно "Рапан", яке належить йому на праві власності, та отриманий ним дохід від надання майна в оренду. Крім того, не задекларував власні корпоративні права та корпоративні права члена сім’ї (доньки), а також не вказав відомості про нежитлові приміщення та автомобіль, які належать доньці на праві власності, та отриманий нею дохід від ведення підприємницької діяльності. Загальна сума недостовірних відомостей у декларації за 2016 рік становить понад 10,6 млн гривень, передає Цензор.НЕТ.

Дем'яновський не зазначив відомості про свої та члена сім’ї (дружини) корпоративні права та недостовірно вказав розмір отриманих ним та дружиною доходів. Крім того, зазначив недостовірні відомості про житловий будинок, який належить на праві власності дружині. Так, загальна сума недостовірних відомостей у декларації за 2016 рік становить понад 4,1 млн гривень.

Біленький навів недостовірні відомості про наявність корпоративних прав, що належать йому на праві власності. Крім того, він не повідомив про власні кошти, розміщені на банківських рахунках. Сума недостовірних відомостей у декларації за 2016 рік становить понад 750 тис. грн.

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"Обґрунтовані висновки про ознаки кримінального злочину будуть спрямовані в Національне антикорупційне бюро", - йдеться в повідомленні.

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