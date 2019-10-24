Окупанти на Донбасі погрожують припинити виплати пенсій жителям, які не здали українські паспорти, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

"Для створення електронної бази даних уточнюється облік місцевих жителів, які не здали паспорти громадян України в обмін на реєстраційні документи квазіутворень. При цьому, пенсіонерам вже надсилаються погрози про припинення виплат пенсій з 31 березня 2020 року у разі відсутності документа про вилучення українського паспорта", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, російським окупаційним командуванням узагальнюється інформація про військовослужбовців 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ, яким з різних причин відмовлено в отриманні паспорту громадянина Росії, для звільнення їх з військової служби до кінця ц.р.

Як повідомлялося раніше, глава держави-агресора Володимир Путін підписав указ про спрощення порядку надання громадянства РФ жителям Донецької і Луганської областей. Йдеться як про окуповані, так і про вільні території.

24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей.