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24.10.19 13:07

Україна визнаватиме свідоцтва ОРДЛО про смерть і народження, - постанова Кабміну

Кабінет міністрів 23 жовтня ухвалив рішення про визнання окремих довідок, виданих медичними та судово-медичними установами на окупованому Донбасі.

Україна визнаватиме свідоцтва ОРДЛО про смерть і народження, - постанова Кабміну

Рішення стосується свідоцтв про смерть і народження громадян, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Згідно з ним, спеціальна комісія визнає або відмовляє в підтвердженні таких документів органом РАЦС.

В уряді наголосили, що визнання окремих документів з ОРДЛО не означає визнання влади окупантів.

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Під час прийняття рішення міністри враховували положення "Намібійських винятків" ООН, а також закон України від 18 січня 2018 року № 2268-VIII "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях".

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