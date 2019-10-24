ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити Штепі 3600 євро

Таке рішення ЄСПЛ ухвалив у четвер, 24 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Суд постановив, що відповідальна держава (Україна – ред.) повинна заплатити заявнику упродовж трьох місяців таку суму", - заявили у ЄСПЛ.

Зокрема, Штепі мають виплатити 2600 євро за нематеріальні збитки та 1000 євро за судові витрати і збори.

Європейський суд визначив, що стосовно Штепи були порушені дві статті Європейської конвенції з прав людини.

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Водночас це рішення ще може бути оскаржене Українською державою.

Штепа була заарештована 13 липня 2014 року. Їй інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.