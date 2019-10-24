У разі ухвалення законопроєкту №1210 обсяг нелегального ринку сигарет може сягнути 60%, - "Філіп Морріс Україна"

Обсяг нелегального ринку може сягнути 27 млрд сигарет, близько 59% легального ринку. У легальних виробників значно впадуть обсяги продажів, а держава не отримає очікуваних надходжень від акцизного податку. Таку думку висловила директорка із зовнішніх зв'язків "Філіп Морріс Україна" Наталія Бондаренко у статті 112.ua "Тютюнники, ГЗК і навіть Rozetka: Найбільші компанії України можуть закритися через податкові ініціативи "зеленої" влади".

У "Філіп Морріс Україна" уточнили, що компанія серйозно стурбована нормами законопроєкту №1210 і планом підвищення ставок акцизного збору на сигарети, запевнивши, що якщо держава так раптово, не обговорюючи з бізнесом, ухвалює ініціативи, які можуть призвести до скорочення легального ринку, вона буде змушена переглянути роботу своїх потужностей в Україні. Як відомо, законопроєктом №1210 передбачено підвищення акцизу на сигарети, що призведе до зростання цін в 2,5-3 рази - до 80-100 грн за пачку сигарет.

"Ми вже бачимо наслідки політики 30-40-відсоткового підвищення ставок акцизу протягом минулих 4 років. Нелегальний ринок за цей період зріс усемеро. Вважаємо, що підвищення ставок акцизного податку на 150% не дасть змогу утримати легальний ринок на тому рівні, яким він є сьогодні", - підкреслила Наталія Бондаренко.

Як відомо, через непродумані податкові ініціативи влади закрив свою фабрику в Україні один з найбільших платників податків British American Tobaсco (ВАТ). У компанії 112.ua уточнили, що робота фабрики припинена на невизначений час і точна дата її відновлення невідома. Співробітники, попри те, що підприємство відправлено в простій, поки ще зарплату отримують, але саме ПОКИ, підкреслив співрозмовник у компанії.

Відомо, що через податкові ініціативи на межі зупинки опинилися "Суха Балка", залізорудна шахта ім. Артема, ІнГЗК і десятки інших. Крім того, припинив роботу Дніпровський металургійний завод ім. Петровського.