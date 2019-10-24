Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
24.10.19 14:01

Туман у Києві: патрульна поліція зафіксувала 289 ДТП в столиці за добу

За минулу добу на спецлінію "102" надійшло 289 звернень про ДТП в Києві.

Туман у Києві: патрульна поліція зафіксувала 289 ДТП в столиці за добу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні патрульної поліції Києва в Facebook.

Правоохоронці вкотре закликали водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.

"Зважаючи на погодні умови, радимо утриматися від поїздок на великі відстані, а також дотримуватись наступних порад:

Читайте на "Цензор.НЕТ": В аеропорту "Київ" скасовано три рейси, ще два десятки затримуються

Туман у Києві: патрульна поліція зафіксувала 289 ДТП в столиці за добу 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100