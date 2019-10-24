Туман у Києві: патрульна поліція зафіксувала 289 ДТП в столиці за добу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні патрульної поліції Києва в Facebook.

Правоохоронці вкотре закликали водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.

"Зважаючи на погодні умови, радимо утриматися від поїздок на великі відстані, а також дотримуватись наступних порад:

Зменште швидкість. Вона повинна бути вдвічі меншою, ніж протяжність видимої дороги. Наприклад, при видимості 20 метрів, швидкість повинна бути не більше 10 км / год.

Їдьте спокійно. Намагайтеся обійтись без обгонів і випереджень.

Тримайте дистанцію. І чим більшою вона буде, тим краще.

Позначте себе. Увімкніть ближнє світло фар. Ідеальним буде наявність протитуманок. Але за умови, що вони правильно установлені та оптимально відрегульовані", - сказано в повідомленні.

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