Найманці РФ від початку доби атакували українських бійців під Мар'їнкою і Талаківкою: втрат немає. ВIДЕО

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк, передає Цензор.НЕТ.

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"Від початку поточної доби, 24 жовтня, російсько-окупаційні війська тричі здійснили збройні провокації. Вночі ворог двічі вів вогонь по захисниках Мар'їнки, застосовуючи від мікрорайону Трудівські окупованого Донецька ручні протитанкові та автоматичні станкові гранатомети і стрілецьку зброю", - розповів представник.

За словами Гуцуляка, після 5:30 ранку окупанти здійснили обстріл захисників Талаківки з боку населеного пункту Пікузи. Противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У Міноборони також повідомили, що від початку поточної доби втрат серед українських військових унаслідок ворожого вогню немає. Об'єднані сили вели адекватні оборонні дії, придушуючи ворожу активність зі стрілецької зброї.

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