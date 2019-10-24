Держгеокадастр відкрив доступ до даних про видані дозволи на користування надрами

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Це суттєвий крок до формування єдиної системи держкадастрів", - наголошується в повідомленні.

У системі також відображаються наявні обмеження на використання земельних ділянок. Інформація надається ДП "Державний інформаційний геологічний фонд України" та доступна всім громадянам.

Раніше, 11 жовтня, Держгеокадастр відкрив на кадастровій карті України інформаційні шари - "Незареєстровані землі", "Ліси", "Природно-заповідний фонд".

Нагадаємо, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру з 23 жовтня почала публікувати автоматично у відкритому доступі висновки про розгляд проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

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