Звільнення Горбатюка і слідчих законні. У розслідуваннях справ щодо Майдану ніхто не зупиняється, - заступник генпрокурора Чумак

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ніхто не зупиняється в розслідуваннях справ щодо Майдану, будуть призначені люди, керівником буде прокурор з тієї ж робочої групи, бо йдеться не про одного Горбатюка, а про 43 осіб, які працюють над розслідуванням цих злочинів", - сказав Чумак.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи означає це, що розслідування злочинів злочинної організації Віктора Януковича не в єдиному кейсі не призведе до зупинки процесу, заступник генпрокурора сказав: "А як це взагалі може призвести до зупинки розслідування? По-перше, є ситуація, яка не залежить від нас, від нового керівництва Генпрокуратури: про позбавлення прокуратури досудового слідства знали і ми, і Горбатюк, ще два роки тому. 19 листопада ми б звільнили Горбатюка в будь-якому разі. Ми б просто ліквідували це управління (із 20 листопада, відповідно до законодавства, органи прокуратури позбавляються функції досудового розслідування. - Ред.)".

"Горбатюку пропонувалося все, що завгодно, але у Сергія Вікторовича позиція "Я нікуди не піду, тому що вважаю, що це все неправильно" - ось і вся історія. Ніхто його не виганяв, ніхто не просив його звільнитися, і я вам офіційно це кажу", - запевнив він.

"Звільнення законні (звільнення Горбатюка і слідчих Управління спецрозслідувань Генпрокуратури. - Ред.) ... Якщо Горбатюк з цим не погоджується, ніхто не забороняє йому йти до суду. Усі незгодні з тим, що відбувається, йдуть до суду, і поки немає рішення суду, це буде тільки суб'єктивна думка Горбатюка або когось іншого", - сказав Чумак, коментуючи заяви Горбатюка щодо незаконності його звільнення з посади.

Тобто, за словами заступника генпрокурора, єдиний правовий спосіб вирішення цієї суперечки - у судовому порядку.

Водночас Чумак зазначив, що як заступник генпрокурора, який курирував підрозділ Горбатюка, він спілкувався з ним і неодноразово просив його пройти переатестацію.

"Щодня ми з ним розмовляли, і я йому казав, що він має пройти цю атестацію", - сказав Чумак.

Як повідомлялося, 23 жовтня стало відомо, що генпрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення Горбатюка з посади начальника управління спеціальних розслідувань. Сам Горбатюк заявив, що дізнався про звільнення в телефонному режимі, і вважає такий наказ незаконним і має намір оскаржити його в суді.

У Генеральній прокуратурі України пояснили це звільнення тим, що очолюване Горбатюком управління буде реорганізоване. Як повідомили в пресслужбі відомства, Горбатюк звільнений на підставі п.9 ч.1 ст.51 закону України "Про прокуратуру" (прокурор звільняється з посади в разі: 9) ліквідації або реорганізації органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, або в разі скорочення кількості прокурорів органу. - Ред.).