За депутатами "Слуги народу" стежить "великий брат" і служба внутрішньої безпеки, - Корнієнко

Про це повідомив перший заступник глави фракції Олександр Корнієнко в інтерв'ю Українській правді, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, чи продалися вже депутати з СН олігархам, Корнієнко сказав: "Я не думаю, що це сталося масово. Може, хтось десь шукає якісь можливості, але "великий брат" все бачить".

"Великий брат" - система моніторингу, про яку ще в серпні розповідав глава фракції СН Давид Арахамія. Вона аналізує дані про те, як депутати голосують за законопроєкти.

За словами Корнієнка, зараз "великий брат" вийшов на рівень комітетів парламенту. "Скажу, що "великий брат" вийшов на рівень комітетів. Зараз ми аналізуємо, хто як у комітетах поводиться. Є цікаві тенденції, коли депутати ведуть подвійне життя - в залі голосують з фракцією, а на комітетах чомусь голосують не з фракцією . Вже є кілька таких випадків", - розповів він, але відмовився назвати імена таких депутатів.

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"Плюс є люди, які займають категорично малоконструктивну позицію в деяких питаннях. Це теж завжди питання: ти сам до цього прийшов чи були якісь порадники?", - додав нардеп.

За словами Корнієнка, представники великих промислових груп ходять навколо депутатів ще з 29 серпня (29 серпня запрацювала нова Рада. - Ред.), але поки не було підтверджень, що їм якось вдалося домовитися з нардепами про співпрацю: "Розповідали депутати про це. І наші служби внутрішньої безпеки про це говорять постійно".

Також Корнієнко повідомив про те, що за поведінкою депутатів і спробами їх підкупу спостерігає "служба безпеки", в яку входять серед іншого і депутати, які "більш інформовані": "Служба безпеки" - це в тому числі депутати. (Вони. - Ред.) Більш інформовані, ніж інші. (Вони. - Ред.) Ну, не стежать, але, скажімо так, роблять висновки".

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