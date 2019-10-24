Богдану можуть вручити підозру за роботу на Азарова, - "Українські Новини"

Про це Українським Новинам повідомило джерело в Генпрокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

"У понеділок (21 жовтня) в Управлінні спецрозслідування обговорювалося питання про наявність підстав для повідомлення про підозру Богдану", - сказав він.

Богдана підозрюють у порушенні закону під час роботи в Кабміні Миколи Азарова.

Так, на думку слідства, чинний глава Офісу Президента сприяв винесенню судами рішень про незаконне стягнення з України 3,1 млрд гривень за держгарантіями корпорації "Єдині енергетичні системи України" перед Міністерством оборони Росії.

Це було зроблено для притягнення до кримінальної відповідальності ексглави "ЄЕСУ" і лідера партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

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Богдан готував юридичні матеріали Кабміну з цього процесу і допустив незаконне стягнення держкоштів, не повідомивши в прокуратуру про злочин.