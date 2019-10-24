У підкупі сумніваюся, але диму без вогню не буває, - Южаніна про можливий вплив Яценка на фінкомітет Ради

Про це вона заявила в коментарі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Не хочу в цій частині нічого коментувати, тому що мені здається, що цього (пропозиції грошей. – Ред.) точно не могло відбутися. Але диму без вогню, напевно, не буває: не в частині грошей, а в іншій частині", – наголосила Южаніна.

Водночас вона повідомила, що не розуміє, чому історія з голосуванням комітету за законопроєкт 2047-Д (сама Южаніна голосувала проти нього. – ред.) вийшла за його межі та спровокувала корупційний скандал.

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"Здається, це було зроблено кимось не думаючим або щоб нашкодити комусь із колег. Не знаю, які були мотиви, але це точно нездорова людина. Мені здається, що це все проблема породжена якоюсь особою, яка цинічно зробила наклеп на своїх колег. Не хочу заступатися ні за кого, але якщо когось звинуватили, не бачачи і не знаючи точно, ну це взагалі некоректно", – вважає Южаніна.

Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.

Пізніше президент Зеленський заявив: "Всі члени фінансового комітету ВР повинні пройти перевірку на детекторі брехні"