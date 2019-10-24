Інформацію про корупцію в комітеті Ради опрацьовуватимуть відповідні органи, це стосується не тільки "слуг народу", - Разумков

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив українським журналістам у кулуарах Європейського саміту глав країн-членів Ради Європи 24 жовтня в Страсбурзі.

"Цим питання будуть займатися відповідні органи. Давайте будемо більш коректними: це стосується не лише депутатів від партії "Слуга народу", але й до інших депутатів. Я сподіваюся, що ця інформація не підтвердиться. А, якщо вона підтвердиться, то правоохоронні і антикорупційні органи будуть розбиратися у ситуації без огляду на те, від якої політичної сили або фракції ті, чи інші народні депутати", - сказав голова ВР.

Він наголосив, що це є принциповою позицією партії, Президента і держави.

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"На жаль, такі події не додають позитиву у роботі парламенту. Але – краще так, ніж як було раніше, коли це все приховувалося, покривалося", - зазначив Разумков.

Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.

Пізніше президент Зеленський заявив: "Всі члени фінансового комітету ВР повинні пройти перевірку на детекторі брехні"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура, з метою перевірки викладеної в ЗМІ інформації, зареєструвала кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційного злочину чинними народними депутатами Украіни.