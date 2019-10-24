Столичні лікарні мають стати комунальними некомерційними підприємствами, - рішення Київради

Після цього вони зможуть укласти договори з Національною службою здоров'я України (НСЗУ), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Голова департаменту охорони здоров'я Київської міської держадміністрації (КМДА) Валентина Гінзбург заявила, що якби клініки не виконали вимог Нацслужби, це загрожувало б киянам неотриманням безкоштовних медичних послуг.

"Я щойно говорила з головою НСЗУ, і цифри говорять самі за себе: 98% закладів у Полтавській області реорганізовано у комунальні неприбуткові підприємства, у Вінниці - 97%, у Харкові - 97%, а у Києві - 9,1%. Тобто у ваших руках заробітна плата медичних працівників та забезпечення надання якісної медичної допомоги", - заявила Гінзбург.

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При цьому голова департаменту посилається на закон "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення", у якому прописано, що договори з Нацслужбою здоров'я та надання медичних послуг можуть укладати лише лікувальні заклади у формі комунального некомерційного підприємства. Реорганізація, за словами Гінзбург, дасть змогу Києву отримати держфінансування медичних послуг.

Голова профільної комісії Київради Гелевей зазначив, що автономізація лікарень - виключно технічне рішення та є вимогою загальнонаціонального законодавства.

Ухвалення постанови за основу за підсумками голосування підтримали 74 депутати із 86 присутніх у залі. Єдиним медзакладом, який мав би проходити автономізацію, став Київський центр мікрохірургії ока. У КМДА пообіцяли знайти інше рішення для його ліцензування.

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