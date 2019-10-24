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24.10.19 16:04

Черговий "гумконвой" із Росії в'їхав на окуповану частину Донбасу

Представники держави-окупанта повідомляють про доставку на Донбас 600 тонн вантажу.

Черговий "гумконвой" із Росії в'їхав на окуповану частину Донбасу

Про вторгнення чергового так званого "гуманітарного конвою" на тимчасово окуповані території Донбасу повідомили в МНС РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"88-ма гуманітарна колона МНС Росії виконала поставлене завдання і доставила гуманітарну допомогу жителям Донецької і Луганської областей", - йдеться в повідомленні. Автомобілі доставили близько 600 тонн вантажів, в складі яких нібито були медикаменти і дитячі продуктові набори.

Як відомо, починаючи з 2014 року, з початку російської агресії проти України, Росія незаконно відправляє на Донбас колони вантажівок, які називає "гуманітарним конвоєм".

Офіційний Київ не раз заявляв, що російський "гумконвой" потрапляє на територію України з порушенням всіх процедур, оскільки його не перевіряють належним чином ні українські прикордонники і митники, ні представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.

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МЗС України не раз вимагало від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої "гуманітарної допомоги".

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