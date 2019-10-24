Черговий "гумконвой" із Росії в'їхав на окуповану частину Донбасу

Про вторгнення чергового так званого "гуманітарного конвою" на тимчасово окуповані території Донбасу повідомили в МНС РФ, інформує Цензор.НЕТ.
"88-ма гуманітарна колона МНС Росії виконала поставлене завдання і доставила гуманітарну допомогу жителям Донецької і Луганської областей", - йдеться в повідомленні. Автомобілі доставили близько 600 тонн вантажів, в складі яких нібито були медикаменти і дитячі продуктові набори.
Як відомо, починаючи з 2014 року, з початку російської агресії проти України, Росія незаконно відправляє на Донбас колони вантажівок, які називає "гуманітарним конвоєм".
Офіційний Київ не раз заявляв, що російський "гумконвой" потрапляє на територію України з порушенням всіх процедур, оскільки його не перевіряють належним чином ні українські прикордонники і митники, ні представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.
МЗС України не раз вимагало від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої "гуманітарної допомоги".