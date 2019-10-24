Найманці РФ обстріляли робітників "Луганськводи", які проводили ремонтні роботи: двоє постраждалих, - штаб ООС

Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у соцмережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначено в повідомленні, обстріл здійснювався з автоматичного станкового гранатомета АГС-17 і почався близько 10:30.

При цьому з українського боку для проведення цих робіт були надані гарантії на неухильне дотримання режиму "Тиша" до 17:00.

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"Пресцентр Об’єднаних сил повідомляє, що від місця, де зафіксовано обстріл, до найближчих позицій українських військовослужбовців - понад дві з половиною тисячі метрів. За тактико-технічними характеристиками постріли з АГС-17 мають прицільну дальність 1700 метрів, а максимальна дальність польоту - 2100 метрів (з пострілом ГПД-30). Через те, що вказаний населений пункт розташовується на непідконтрольній урядові України території, ми не маємо можливості перевірити факт травмування чи поранення мирних мешканців", - йдеться в повідомленні.