Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
24.10.19 16:22

"У нас немає такої інформації", - ГПУ про можливу підготовку підозри керівникові ОП Богдану

У Генеральній прокуратурі України не мають інформації про нібито підготовку повідомлення про підозру керівнику Офісу президента України Андрію Богдану.

"У нас немає такої інформації", - ГПУ про можливу підготовку підозри керівникові ОП Богдану

"У нас немає такої інформації. Крім того, як ми зазначали раніше, ми не анонсуємо підозри і процесуальні або слідчі дії в кримінальних провадженнях", - повідомили "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі Генпрокуратури в четвер, відповідаючи на питання, чи дійсно Богдану готують підозру, передає Цензор.НЕТ.

У пресслужбі також підкреслили, що вони проти використання органів прокуратури "як можливого інструменту в політичній боротьбі або для інформаційних провокацій після законного звільнення одного з прокурорів".

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація з посиланням на джерело в Генпрокуратурі про те, що Управління спеціальних розслідувань розглядає можливість вручення підозри керівникові Офісу президента Богдану в порушенні закону під час роботи в Кабінеті міністрів часів Миколи Азарова.

Читайте також: Богдану можуть вручити підозру за роботу на Азарова, - "Українські Новини"

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100