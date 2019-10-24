Насалику проведуть психологічну експертизу із застосуванням поліграфа

Про це йдеться в матеріалах суду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини".

7 жовтня в суд надійшло клопотання адвоката Насалика Бойка з проханням призначити в рамках справи щодо ексміністра психологічну експертизу із застосуванням комп'ютерного поліграфа. Адвокат хоче, щоб експертиза з'ясувала, чи з'являються у його підзахисного під час дослідження на поліграфі реакції, що свідчать про отримання ним від іншої особи грошових коштів у розмірі $1 млн 249 тис. Відповідно до договору позики від 10 липня 2014 року.

16 жовтня суд частково задовольнив це клопотання і призначив у рамках кримінального провадження психологічну експертизу із застосуванням поліграфа.

Проведення експертизи доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції.

Нагадаємо, 7 серпня Спеціальна антикорупційна прокуратура завершила розслідування справи проти Насалика. За версією звинувачення, в 2014 році він отримав позику від фізичної особи $1 млн 249 тис. Однак, в порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції", чиновник не відобразив зазначену інформацію в щорічних деклараціях.

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