Свідка пропозиції хабаря "слугам народу" не покажуть через заборону правоохоронців, - Арахамія

Про це сказав Арахамія журналістам перед проходженням тесту на поліграфі в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Свідка не буде, тому що йому заборонили правоохоронні органи, оскільки є дві загрози. Перше - витік даних, які можуть порушити слідчий процес, а друге - кількість грошей у цій схемі дуже багато - десь $20 млн на рік упродовж, здається, п'яти років хтось заробив $100 млн. Є потенційні загрози самому депутату та членам його сім'ї", - сказав Арахамія журналістам перед проходженням тесту на поліграфі в четвер у Києві.

Він розповів, що до депутата "підійшли і просто дали в руки законопроєкт і сказали: "Треба зареєструвати".

Як повідомлялося, 23 жовтня Арахамія заявив, що приведе в четвер на ток-шоу "Право на владу" свідка пропозиції хабаря нардепам від "Слуги народу" за відмову підтримати законопроєкт щодо ліквідації так званих "майданчиків Яценка".

Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.

Пізніше президент Зеленський заявив: "Всі члени фінансового комітету ВР повинні пройти перевірку на детекторі брехні"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура, з метою перевірки викладеної в ЗМІ інформації, зареєструвала кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційного злочину чинними народними депутатами Украіни.