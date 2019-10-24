"Воров" держави, ми гнали й будемо гнати", - родичі Героїв Небесної Сотні обурені заявами Портнова про Революцію Гідності

Про це йдеться в заяві громадської організації Родини "Небесної Сотні", повідомляє Цензор.НЕТ.

Наводимо повний текст заяви:

пан Портнов!

Небачений цинізм і наглість, коли людина без Гідності говорить про Гідність інших.

"Правилом гідності уважати, щоб людська особа ніде й ніколи не була несвідомим засобом до якоїсь чужої їй цілі, а тільки сама була ціллю для свого дальшого духовного розвитку. Почуття гідності нерозривно в’яжеться з почуттям пошани до людської особи, і саме тому, що в Україні - у відмінність від московщини - людина з давніх давен була вільна й вміла відстоювати себе від усяких напасників, в Україні високо цінилися почуття особистої гідности, особистої хоробрості й мужності, що визначали характер людини."

"На вищому моральному ступені стоять ті, що гідність вбачають у високих моральних якостях, як от принциповість, чесність, правдивість, служіння високій ідеї – батьківщині, правді, красі. Прикладом такого розуміння особистої гідності може бути князь Святослав Хоробрий. Він ні одягом, ні способом життя не відрізнявся від звичайних своїх дружинників, бо це для нього не мало істотного значення. Свою гідність він вбачав у хоробрості, лицарській чесноті, жертвенному служінні батьківщині" - З Української малої енциклопедії ( авт. Проф. Євген Онацький)

Герої Небесної Сотні та учасники Майдану вийшли на протест, щоб таких як ви і близько не було на нашій землі.

Так от, А. Портнов – ми, українці, маємо Гідність і вміємо її боронити, все і всіх купити чи залякати не вийде. А от "воров" держави, ми гнали й будемо гнати

СЛАВА УКРАЇНІ!!!

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Раніше Портнов заявив, що після створення департаменту з розслідування "справ Майдану" в ГПУ Генпрокурор Руслан Рябошапка має залишити свою посаду

Далі в коментарях Портнов написав: : "Злодійська революція. Приречена країна".



