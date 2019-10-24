Підозрюваний в незаконному збагаченні прокурор Кулик провалив атестацію в Офіс генпрокурора

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Центр протидії корупції".

"Зокрема, не склав досить простий, на думку багатьох, тест прокурор Костянтин Кулик. Це той Кулик, який став першим обвинуваченим за незаконне збагачення. Прокурор, який доводив, що немає нічого спільного з матір'ю трьох його дітей, на яку записана дорога нерухомість. Між іншим, після скасування покарання за незаконне збагачення, Кулики вже особливо не приховують свої сімейні стосунки. І це той Кулик, якого Луценко порівнював з апостолом Павлом і замість звільнення давав високі посади. Той Кулик, якому Порошенко давав ордени, а потім нещадно критикував під час одного з ефірів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, колишньому військовому прокурору сил АТО Костянтину Кулику інкримінується придбання нерухомого майна, законність якого не підтверджена доказами, на суму 2,86 млн грн. На матір прокурора і мати його дітей Ірину Німець оформлено низку об'єктів нерухомості в центрі Києва.

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Суд був змушений перервати вивчення письмових доказів у справі після того, як в лютому 2019 року Конституційний суд визнав статтю Кримінального кодексу 368-2 про незаконне збагачення неконституційною.

Водночас суд відмовився закрити кримінальне провадження про незаконне збагачення прокурора Кулика.