Поліція затримала ґвалтівника, який нападав на жінок у Святошинському районі столиці

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Затриманим виявився 46-річний раніше судимий киянин.

"Встановлено, що ґвалтівник орудував на території Святошинського району столиці. Так, 12 жовтня 2019 року зловмисник скоїв розбійний напад на 19-річну дівчину, після чого, зваживши на уразливий стан потерпілої, зґвалтував її.

Через кілька днів зловмисник вирішив повторити скоєне, однак 35-річна жінка змогла вирватися і покликати на допомогу", - йдеться в повідомленні.

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Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 152 (зґвалтування), ч. 2 ст. 186 (грабіж) і ч. 2 ст. 187 (розбій) КК України та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.