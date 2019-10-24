Інформація про намір звільнити главу МЗС Пристайка є необґрунтованими чутками, - Мендель

Про це Мендель повідомила виданню "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Інформація про можливе звільнення Вадима Пристайка - необґрунтовані чутки. Вадим Пристайко результативно і професійно виконує обов'язки міністра закордонних справ. Його досвід, знання і зв'язки дипломата надзвичайно важливі для України на міжнародній арені", - сказала вона.

Раніше в ЗМІ повідомили, що в Офісі президента нібито вже підготовлено подання на звільнення Пристайка, і найближчими днями воно буде направлено до Верховної Ради.

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