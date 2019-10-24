Демократи в Конгресі США з'ясовують, чи фінансував Фірташ виборчу кампанію Трампа

Про це пише американське видання Politico з посиланням на члена Палати представників Джеймі Раскіна, інформує Цензор.НЕТ.

"Демократи Конгресу з'ясовують, чи справді український олігарх (Фірташ. - Ред.), пов'язаний з організованою злочинністю, займався фінансуванням двох соратників Руді Джуліані (Лева Парнаса й Ігоря Фрумана. - Ред.), яких підозрювали в тому, що вони робили незаконні внески у виборчу кампанію президента Дональда Трампа і законодавців Республіканської партії", - йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що Дмитро Фірташ - заможний громадянин України, обвинувачений у розкраданні коштів української енергетичної компанії, зараз бореться в суді проти своєї екстрадиції в США. Проти нього порушено справи за підкуп.

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Тепер український олігарх потрапив під ще більшу увагу перевірок через підозри, що він може бути джерелом сумнівного багатства двох американських бізнесменів Лева Парнаса й Ігоря Фрумана. Їх звинувачують у незаконному фінансуванні кампанії Трампа і республіканців.

Остаточне джерело їхніх грошей досі невідоме. В обвинувальному акті йдеться лише, що "іноземець-1", росіянин, надав Парнасу і Фруману гроші, щоб вони зробили пожертви Трампу і Республіканській партії в липні 2018 року і квітні 2019 року. Зокрема, йдеться про $325 000 фонду кампанії Трампа. Ці гроші, як і внесок у розмірі $15 000 на фонд генерального прокурора Західної Вірджинії Патрика Моррісі, були пожертвувані від імені компанії з експорту природного газу. Парнас і Фруман виступають її засновниками, але вона, схоже, не веде жодних реальних справ.

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"Зростає інтерес до Фірташа і того, яку роль він грав", - сказав Джеймі Раскін.

"Його зв'язок із Володимиром Путіним і Росією також потрібно вивчити", - додав він.