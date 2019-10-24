​Радником Гончарука можуть призначити колишнього заступника міністра фінансів РФ Алексашенка, - "Слідство.Інфо"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Слідство.Інфо".

За даними проєкту, в секретаріат Кабінету міністрів України вже надійшло подання на Алексашенка від керівника апарату прем'єра.

"Слідство.Інфо" опублікувало документ, в якому секретаріат просять "у стислі терміни" відповісти, чи немає застережень щодо призначення Алексашенка радником.

У коментарі проєкту Гончарук сказав, що призначення радником громадянина РФ ризиковане і вимагає консультацій зі Службою безпеки України.

"Поки нічого коментувати. Такого радника у мене немає", - сказав прем'єр.

Алексашенко - відомий російський економіст і громадський діяч, раніше обіймав посади заступника міністра фінансів РФ і заступника глави Центробанку Росії. Він критикував політику чинної влади і негативно відгукувався з приводу існуючої в Росії політичної системи. У 2013 році виїхав на постійне проживання в США.

23 серпня 2017 року стало відомо, що проти Алексашенка порушено кримінальну справу за статтею про контрабанду. Повідомлялося, що під час проведення митного контролю пасажирів, що вилітають у Мюнхен, співробітники митниці зупинили Алексашенка, який пройшов через "зелений" коридор, не задекларувавши ордени часів Радянського Союзу та інші нагороди.

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