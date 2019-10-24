Волинська облрада виступила проти "формули Штайнмаєра"

За рішення в цілому проголосувало 48 депутатів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За основу волинські депутати взяли аналогічні звернення, раніше прийняті в інших областях.

У документі висуваються вимоги розірвати дипломатичні відносини, а також усі міжнародні договори з РФ; добиватися міжнародної підтримки і повномасштабної військової допомоги; укласти двосторонні угоди зі США і Великою Британією про повномасштабну військову допомогу Україні, надання летального озброєння та довгострокової військово-технічної допомоги; запровадити реальний воєнний стан у прифронтових територіях і повну блокаду тимчасово окупованих територій; не допустити надання "особливого статусу" для окупованих територій та скасувати чинний Закон України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

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Депутати також наполягають на необхідності притягнути до кримінальної відповідальності та позбавити громадянства усіх, хто зрадив Українську державу, працював на окупаційну адміністрацію, брав участь у бойових діях проти українських підрозділів та вчиняв інші злочини. Проводити ж вибори до органів місцевого самоврядування на тимчасово окупованих територіях вважають за можливе лише після повної деокупації, завершення адміністративно-територіальної реформи та повної перепаспортизації всього населення, здійсненої шляхом перевірки кожної особи на наявність громадянства інших держав, співпрацю з окупаційним московським режимом, лояльність до України та відповідність статусу громадянина України.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 1 жовтня заявив, що Україна погодила текст "формули Штайнмаєра". За його словами, формула передбачає ухвалення в Україні тимчасового закону про особливий статус Донбасу, який стане постійним за умови, якщо ОБСЄ визнає місцеві вибори на цих територіях демократичними.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".

6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції. Також протести відбувалися в інших містах України та за кордоном.