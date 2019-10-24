Відому запорізьку активістку Бєлову вдарили ножем у груди, вона в реанімації

Про напад повідомив на своїй сторінці в Facebook президент Асоціації національних меншин Запорізької області Науфаль Хамдані, інформує Цензор.НЕТ.

"Напад було скоєно серед білого дня. Злочинець після довгого переслідування напав на Анжеліку в під'їзді і завдав удар ножем в область серця. Зараз дівчина в реанімації. Її оперують", - написав Хамдані.

У поліції повідомили, що розшукують зловмисника.

"О 12:20 в Комунарське відділення поліції надійшло повідомлення з лікарні про те, що до них доставлена ​​жінка з ножовим пораненням. Поліцейські встановили, що в під'їзді будинку по вулиці Європейській в місті Запоріжжя, невідомий чоловік завдав ножове поранення жінці 1995 року народження і зник", - сказано в повідомленні відділу комунікації поліції Запорізької області.

Читайте також: Поліція готує підозру секретареві Бориспільської міськради Годунку за напад на активіста

Поліцейські встановлюють особу та місце перебування зловмисника, вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

Анжеліка Бєлова - керівниця громадської організації "Запорізький ромський центр "Лачо Дром", дружина запорізького громадського працівника, лідера організації "Антикорупційний рух Запоріжжя" Костянтина Бєлова.