Церемонія прощання з українським воїном Віталієм Носкевичем, який загинув на Донбасі, відбудеться 25 жовтня в Коломиї. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному сайті Коломийської міської ради.

Віталій Носкевич, 10.08.1984 року народження, сержант, військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади, який загинув 22 жовтня в районі міста Красногорівка Донецької області від смертельного кульового поранення, заподіяного снайпером найманців РФ.

"У зв'язку із загибеллю військовослужбовця, учасника бойових дій, сержанта Носкевича Віталія Михайловича, який захищав незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брав участь в антитерористичній операції, мер Ігор Слюзар оголосив на території Коломийської міської об'єднаної територіальної громади 25 жовтня 2019 Днем жалоби за загиблими.

У День жалоби на всій території Коломийської міської об'єднаної територіальної громади:

- приспустити Державний прапор України на будинках і спорудах органів місцевої влади, державних і комунальних підприємств, установ та організацій;

- скасувати розважально-концертні заходи, внести відповідні зміни до програм теле- та радіо передач", - наголошується, зокрема, в повідомленні.

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