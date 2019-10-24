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24.10.19 19:52

Аваков нагородив поліцейських, які оперативно знайшли викрадене в Коцюбинському немовля. ФОТО

Сьогодні, 24 жовтня, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагородив поліцейських, які оперативно знайшли викрадене на Київщині немовля і затримали зловмисницю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Аваков нагородив поліцейських, які оперативно знайшли викрадене в Коцюбинському немовля 01

"Маю честь нагородити відзнаками "За відвагу в службі" начальника Ірпінського відділу поліції ГУ НП в Київській області Олега Петренка та оперуповноваженого Олега Поліщука за те, що вони менш ніж за 4 години знайшли і повернули мамі 3-місячного Дениса, викраденого вчора в Київській області. Пишаюся вами!", - сказав Аваков.

Нагадаємо, вранці 23 жовтня в селищі Коцюбинське невідома жінка викрала 3-місячну дитину у матері і зникла в невідомому напрямку на автомобілі.

Пізніше поліція повідомила про затримання викрадачки.

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