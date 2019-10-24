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24.10.19 20:15

Від початку доби 24 жовтня ворог 13 разів порушив перемир'я, один український воїн зазнав поранення, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Від початку доби 24 жовтня ворог 13 разів порушив перемир'я, один український воїн зазнав поранення, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 8 обстрілів по позиціях Об'єднаних сил:

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів наших позицій:

Крім того, російські окупанти вдалися до провокації з метою дискредитації військових Об'єднаних сил.

Сьогодні, близько 10-30 ворог з автоматичного станкового гранатомета АГС-17 обстріляв працівників комунального підприємства "Луганськвода", які проводили ремонтні роботи на непідконтрольній уряду України території в районі залізничної станції "Кондрашевська", біля зупинки Зелений Гай. Внаслідок обстрілу поранень зазнали дві цивільні особи.

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Пресцентр Об'єднаних сил повідомляє, що від місця, де зафіксовано обстріл, до найближчої позиції українських військовослужбовців більше двох з половиною тисяч метрів. За тактико-технічними характеристиками постріли з АГС-17 мають прицільну дальність 1700 метрів, а максимальна дальність польоту - 2100 метрів (з пострілом ГПД-30).

Упродовж цієї доби, внаслідок обстрілу, поранення зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил".

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