Від початку доби 24 жовтня ворог 13 разів порушив перемир'я, один український воїн зазнав поранення, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 8 обстрілів по позиціях Об'єднаних сил:
- тричі поблизу Мар'їнки - з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;
- два рази неподалік Талаківки - з крупнокаліберних кулеметів, СПГ і автоматичних гранатометів;
- біля Верхньоторецька - зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
- неподалік Славного - з крупнокаліберних кулеметів і СПГ;
- поблизу Авдіївки - зі станкових протитанкових гранатометів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів наших позицій:
- поблизу Золотого-4 (не ділянка розведення) - з автоматичних гранатометів;
- неподалік Зайцевого - зі стрілецької зброї;
- двічі поблизу Луганського - зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів;
- біля Троїцького - з ручних протитанкових гранатометів і крупнокаліберних кулеметів.
Крім того, російські окупанти вдалися до провокації з метою дискредитації військових Об'єднаних сил.
Сьогодні, близько 10-30 ворог з автоматичного станкового гранатомета АГС-17 обстріляв працівників комунального підприємства "Луганськвода", які проводили ремонтні роботи на непідконтрольній уряду України території в районі залізничної станції "Кондрашевська", біля зупинки Зелений Гай. Внаслідок обстрілу поранень зазнали дві цивільні особи.
Пресцентр Об'єднаних сил повідомляє, що від місця, де зафіксовано обстріл, до найближчої позиції українських військовослужбовців більше двох з половиною тисяч метрів. За тактико-технічними характеристиками постріли з АГС-17 мають прицільну дальність 1700 метрів, а максимальна дальність польоту - 2100 метрів (з пострілом ГПД-30).
Упродовж цієї доби, внаслідок обстрілу, поранення зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил".