Від початку доби 24 жовтня ворог 13 разів порушив перемир'я, один український воїн зазнав поранення, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 8 обстрілів по позиціях Об'єднаних сил:

тричі поблизу Мар'їнки - з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

два рази неподалік Талаківки - з крупнокаліберних кулеметів, СПГ і автоматичних гранатометів;

біля Верхньоторецька - зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

неподалік Славного - з крупнокаліберних кулеметів і СПГ;

поблизу Авдіївки - зі станкових протитанкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів наших позицій:

поблизу Золотого-4 (не ділянка розведення) - з автоматичних гранатометів;

неподалік Зайцевого - зі стрілецької зброї;

двічі поблизу Луганського - зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів;

біля Троїцького - з ручних протитанкових гранатометів і крупнокаліберних кулеметів.

Крім того, російські окупанти вдалися до провокації з метою дискредитації військових Об'єднаних сил.

Сьогодні, близько 10-30 ворог з автоматичного станкового гранатомета АГС-17 обстріляв працівників комунального підприємства "Луганськвода", які проводили ремонтні роботи на непідконтрольній уряду України території в районі залізничної станції "Кондрашевська", біля зупинки Зелений Гай. Внаслідок обстрілу поранень зазнали дві цивільні особи.

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Пресцентр Об'єднаних сил повідомляє, що від місця, де зафіксовано обстріл, до найближчої позиції українських військовослужбовців більше двох з половиною тисяч метрів. За тактико-технічними характеристиками постріли з АГС-17 мають прицільну дальність 1700 метрів, а максимальна дальність польоту - 2100 метрів (з пострілом ГПД-30).

Упродовж цієї доби, внаслідок обстрілу, поранення зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил".