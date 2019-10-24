Гончарук дав місяць на усунення контрабанди на митниці. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Глава уряду разом з головою Державної митної служби Максимом Нефьодовим відвідав пункт пропуску "Порубне" на кордоні з Румунією в рамках робочої поїздки до Чернівецької області.

"Ми постійно отримуємо скарги від бізнесу про проблеми на митних кордонах. Приїхав проінспектувати особисто. Підготувались добре, жодної машини на огляді, навіть черга мала на під'їзді. І водіїв проінструктурували – кажуть, стоїмо десь по 2 години, не більше. Хоча поза камеру вони розповідають, що 5 діб", — сказав Гончарук.

Вирішити проблему постійних черг могли б сканери, але жоден із 4 закуплених ще рік тому не працює.

"Щоб запустити в роботу сканер, потрібно підписати пару паперів. Не розумію, чому досі не зроблено. Це саботаж", — зазначив Глава Уряду.

Прем'єр також зазначив, що минулого року було виділено гроші на реконструкцію під’їзних шляхів до пункту пропуску. Але куди їх поділи – невідомо. Роботи не виконані.

"За час експерименту з фінансування реконструкції доріг митницею до спецфонду Чернівецької області було спрямовано кошти з дорожнього фонду. Це мільйони гривень. Однак під‘їзні шляхи так і не відремонтували. Я попрошу Генпрокурора розібратися з цією ситуацією, щоб винні в розкраданні бюджетних коштів були покарані", — сказав Гончарук.

За його словами, це ще не всі проблеми. Через місяць має запрацювати Буковинська митниця, а її приміщення навіть не належить державі.

"І будівля, в якій розміщена митниця, і термінал, де знаходиться місце прибуття і проходить оформлення, орендується нами – належить одній всім відомій в регіоні людині. Так не має бути!" — наголосив Гончарук.

Він доручив начальнику Головного управління ДФС у Чернівецькій області Віталію Шпаку, міському голові Олексію Каструку та в.о голови облдержадміністрації Михайлу Павлюку за два тижні знайти приміщення, де можна буде розмістити митницю і інфраструктуру для митного оформлення.

Гончарук також доручив прокурору Чернівецької області Олегу Соболю посилити боротьбу з митними правопорушеннями: "Звертаюсь до представників всіх правоохоронних органів: або ви припиняєте кришувати контрабанду, або вам нема чого робити на ваших посадах. І пан прокурор – серед перших", — наголосив прем'єр-міністр.