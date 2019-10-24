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24.10.19 21:29

В ужгородському університеті припинили навчальний процес через дифтерію

В Ужгородському національному університеті припинили навчальний процес, щоб не допустити подальшого поширення дифтерії.

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Про це на брифінгу 24 жовтня розповів директор Центру громадського здоров’я при МОЗ Володимир Курпіта, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Він повідомив, що діагноз підтвердили вже у чотирьох студентів.

"Станом на сьогодні на Закарпатті 15 госпіталізованих, з них четверо хворих. Інші кваліфіковані як носії. Чотирьом введено по 20 тисяч одиниць протидифтерійної сироватки", - сказав Курпіта.

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Він підкреслив, що ситуація із захворюваністю в Ужгороді має локальний характер.

За словами Курпіти, в Закарпатську областьз інших регіонів направили 20 флаконів протидифтерійної сироватки. Вони мають прибути в область до кінця тижня.

Всього в Україні є в наявності 192 флакони препарату, повідомив директор ЦГЗ.

Дифтерія - гостре інфекційне захворювання, що передається повітряно-крапельним шляхом і через предмети побуту, посуд та іграшки. Найчастіше вражає ротоглотку, можуть постраждати гортань, бронхи, шкіра, інші органи.

Смертність досягає 50%. Єдиною профілактикою інфекції є вакцинація.

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