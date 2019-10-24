Зеленський вважав розслідування справ Майдану однобоким, - Горбатюк

Як передає Цензор.НЕТ, про це Горбатюк розповів в ефірі Громадського

Він підтвердив, що зустрічався із Зеленським, Русланом Рябошапкою, який тоді ще не був генпрокурором, а глава Офісу президента Андрій Богдан приєднався вже наприкінці зустрічі. Вони хотіли почути від Горбатюка подробиці про розслідування справ Майдану.

"Що здійснюється у розслідуванні, які результати розслідування, які проблеми розслідування, чому воно розслідується необ'єктивно, як вважав президент. Однобоко, на його думку, тому що не розслідуються убивства правоохоронців. Але я пояснив, що ми розслідуємо всі епізоди, всі вбивства, і у нас притягнуті до відповідальності як убивці правоохоронців, так і вбивці протестувальників", — розповів Горбатюк.

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Він додав, що попри скепсис, Зеленський адекватно сприймав його пояснення.

"Було розуміння, були уточнюючі запитання, і я хочу сказати, що абсолютно оптимістично закінчилась зустріч. Він (Зеленський — ред.) закінчив її словами: ваші справи мають розслідуватися, і має бути вам допомога", — розповів екс-прокурор.

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