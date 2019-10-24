Верховна рада може вперше за 5 років заслухати звіт глави АМКУ, - Загребельська

Про це написала на своїй сторінці в Facebook колишня держуповноважена АМКУ Агія Загребельська, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, причина, через яку Герус і Наталуха пропонують заслухати звіт глави АМКУ, поки невідома - матеріали проєкту постанови ще не опубліковано на сайті ВР.

"Комітети, в яких цей проєкт постанови опрацьовуватиметься: головний комітет - Комітет з питань економічного розвитку. Інші комітети: Комітет з питань бюджету, Комітет з питань антикорупційної політики", - написала Загребельська.

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"Згідно з законом "Про Антимонопольний комітет України", Верховна Рада України має щороку розглядати до 15 квітня звіт АМКУ", - додала вона.