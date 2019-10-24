Європарламент погодився відстрочити Brexit ще на 3 місяці

Конференція очільників політичних фракцій направила голові Європейської ради Дональду Туску лист, в якому рекомендувала йому продовжити переговори щодо Brexit до 31 січня 2020 року. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.

"Відтермінування дозволить Сполученому Королівству уточнити свою позицію, а Європейському парламенту – належним чином виконувати свою роль", – наголосив голова Європарламенту Давид Сассолі.

Нагадаємо, 17 жовтня, Європейська рада схвалила угоду про вихід Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з Європейського Союзу.

Читайте також: Британський парламент відхилив план Джонсона щодо прискореного виходу з Євросоюзу

19 жовтня Палата громад британського парламенту проголосувала за поправку, яка передбачає, що Brexit буде відстрочений навіть у тому випадку, якщо пізніше законодавці затвердять проект угоди про вихід з ЄС.





У червні 2016 року у Великій Британії було проведено референдум про вихід країни з Європейського Союзу. Це рішення тоді підтримало 51,9% британців. Дату виходу призначили на 29 березня 2019 року.

Британський парламент 13 березня проголосував проти Brexit за схемою "без угоди". При цьому Палата громад кілька разів відхиляла урядовий варіант угоди щодо Brexit.

Також читайте: Євросоюз може відкласти Brexit на три місяці, - DW

На саміті 10 квітня лідери країн Євросоюзу затвердили відстрочку Brexit до 31 жовтня.

Джонсон заявляв, що дата Brexit більше переглядатися не буде, отже, можливий вихід без угоди.