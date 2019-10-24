Міністри оборони країн НАТО засудили Туреччину за вторгнення в Сирію

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Міністр оборони США Марк Еспер назвав вторгнення Туреччини, яке почалося 9 жовтня, "необґрунтованим". Водночас НАТО визнали, що мало можуть зробити для покарання свого стратегічно важливого союзника.

"Ми бачимо, як вони крутяться ближче до орбіти Росії, ніж на західній орбіті. І я думаю, що це прикро", - сказав глава Пентагону.

Значна частина критики стосувалася занепокоєння, що дії Анкари можуть підірвати регіональну стабільність і поставити під загрозу досягнення в боротьбі з угрупованням "Ісламська держава".

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Президент Туреччини Реджеп Ердоган і його російський колега Володимир Путін 22 жовтня уклали домовленості, спрямовані на утримання курдських сил подалі від кордону Сирії з Туреччиною.

Наступного дня Сполучені Штати оголосили, що скасовують санкції, введені проти Туреччини за операцію проти курдських бійців, які спільно з американськими силами воювали проти угруповання "Ісламська держава".

Серед інших тем зустрічі міністрів оборони країн НАТО завдання альянсу в Афганістані та Україні, адаптація до гібридних загроз і прогрес у розширенні можливостей швидкого реагування.

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