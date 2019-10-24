На Закарпатті прикордонники виявили "примагнічені" до товарних вагонів контрабандні цигарки. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Щоб непомітно переправити партію тютюнових виробів в Угорщину креативні правопорушники використовували потужні магніти, за допомогою яких прикріпили пакети з сигаретами до днища вагонів вантажного поїзда.
Але в пункті пропуску "Саловка" прикордонники Чопського загону під час контролю викрили плани контрабандистів і в 6 вагонах виявили 750 пачок цигарок.
Виявлені товари, після проведення відповідних процесуальних процедур, передано співробітникам фіскальної служби.