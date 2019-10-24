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24.10.19 23:51

На Закарпатті прикордонники виявили "примагнічені" до товарних вагонів контрабандні цигарки. ФОТО

Прикордонники на Закарпатті виявили спробу незаконного переміщення через державний кордон сигарет із використанням магнітів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

На Закарпатті прикордонники виявили примагнічені до товарних вагонів контрабандні цигарки 01

Щоб непомітно переправити партію тютюнових виробів в Угорщину креативні правопорушники використовували потужні магніти, за допомогою яких прикріпили пакети з сигаретами до днища вагонів вантажного поїзда.

На Закарпатті прикордонники виявили примагнічені до товарних вагонів контрабандні цигарки 02

Але в пункті пропуску "Саловка" прикордонники Чопського загону під час контролю викрили плани контрабандистів і в 6 вагонах виявили 750 пачок цигарок.

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На Закарпатті прикордонники виявили примагнічені до товарних вагонів контрабандні цигарки 03

Виявлені товари, після проведення відповідних процесуальних процедур, передано співробітникам фіскальної служби.

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