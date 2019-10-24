Маркарова спростовує розслідування "Схем" про наявність у неї елітної нерухомості на київському Подолі

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Маркарова отметила: "Чергова нерухомість Маркарової – Насправді НІ Або "Бий своїх щоб чужі боялись"

Сьогодні шанована мною програма Схеми вийшла з розслідуванням, з якого можна зробити висновок, незважаючи на надані мною коментарі та документи, що приміщення, в якому я давно знімаю офіс для Музею Преси Вахтанг Кіпіані, ніби-то куплене мною. Це не так.

Але так як як репутація для мене не пустий звук, то надаю ще раз короткі коментарі:

(1) купівля Активбанку була моєю бізнес помилкою задовго до приходу на службу. Працюючи в секторі Private equity я мала відношення до багатьох інвестицій – більшості успішних, але деяких не дуже.

(2) Під час короткого володіння і управління мною банком до березня 2014 року він не був визнаний ні проблемним, ні неплатоспроможним. Всі питання активбанку вже не раз прокоментовано мною, починаючи з 2015 року

(3) Приміщення на Подолі було продано відповідно до законодавства разом з юридичними компаніями. Я знаю про цей продаж, але не маю до нього жодного відношення, окрім оренди офісу на 6 поверсі. Сподіваюсь що весь цей публічний шум не призведе до потреби шукати нове приміщення для Музею.

(4) Все майно, належне мені та моєму чоловіку, вказую в своїх електронних деклараціях, про перевірки яких мої читачі знають досить багато завдяки дуже прискіпливому до мене ставленню НАЗК

(5) Готова надати будь-які пояснення правоохоронним органам, які вирішать через цю передачу зайняти мене наданням пояснень ще й на цю тему

Нова каденція в Мінфіні – нові рослідування. Дуже нагадує 2015 рік. І як і в 2015 році - знову не про Мінфін, а домисли про моє попереднє бізнес життя, але якось дуже забагато за останні 2 місяці.

PS. Принагідно нагадую, що будівля Профспілок куплена однією з компаній, якою я теж володіла 10 років тому, теж не моя".