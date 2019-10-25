САП зареєструвала провадження щодо нардепа від СН Медяника, - Холодницький

Про це керівник САП Назар Холодницький сказав в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо пана Медяника, справді, надійшла заява про злочин і провадження таке зареєстровано", - сказав Холодницький.

Нагадаємо, раніше ЗМІ опублікували листування нардепа від СН Медяника про те, як вирішити питання з прокурорами, зокрема він написав: "По сахару з Трепаком поговорю". Заступник Генерального прокурора Віктор Трепак спростував будь-які зв'язки з нардепом від "Слуги народу" В'ячеславом Медяником: "Тепер готовий познайомитися і поговорити. Але зовсім не "по сахару".

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