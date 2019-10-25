Вільне судноплавство в Азовському морі мають забезпечити міжнародні морські сили - екскомандувач НАТО в Європі Брідлав

Як передає Цензор.НЕТ, про це Брідлав заявив в інтерв'ю hromadske.

"Чому ми чекаємо, що українці мають впоратися з цим самостійно? У великих держав є потужні сили на морі, і частина їхньої місії - забезпечувати свободу навігації у міжнародних водах", - зазначив він.

Генерал заявив, що НАТО розглядає Азовське море як міжнародні води, де Україна має порти, зокрема Маріуполь, від яких залежить торгівля.

"Один з ваших урядовців сказав, що треба звернути увагу на те, що в Чорному морі, біля Керчі та в інших місцях, постійно мають бути міжнародні морські сили. Це дійсно так, адже ми всі зацікавлені в тому, щоб ви могли вільно пересуватися в цих водах, вести торгівлю з усім світом. Бо від цього залежить фінансове благополуччя вашої країни", - сказав Брідлав.

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