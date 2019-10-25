Київрада ухвалила рішення про будівництво комплексу з переробки опалого листя

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київради.

На думку депутатів, створення такого комплексу дозволить вирішити питання спалювання опалого листя. Терміни реалізації проєкту в Київраді не назвали.

Також ця програма передбачає обстеження та розчистку русла річки Либідь, розчищення та ремонт споруд на озері Голубе і благоустрій озер у парку Нивки.

"Запланована розчистка та благоустрій озер у Солом’янському, Подільському, Оболонському районах. Також маємо облаштувати систему поливу в парку Позняки на Дарниці. Також заплановані заходи з демеркуризації промислового майданчика ВАТ "Радикал" як однієї з найбільших екологічних проблем Дарницького району. Йдеться про вивіз ртутьвмісних речовин з території заводу", - розповів начальник управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований.

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