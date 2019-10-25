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25.10.19 07:48

Мікроавтобус зіткнувся з трактором у Туреччині: постраждали 13 осіб, зокрема 10 українських туристів. ФОТОрепортаж

На південному заході Туреччини мікроавтобус, що перевозив українських туристів, зіткнувся з трактором - постраждали 13 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє Milliyet.

"Унаслідок зіткнення мікроавтобуса і трактора постраждали обидва водії транспортних засобів, турецькій гід та 10 українських туристів", - йдеться в повідомленні.

Мікроавтобус зіткнувся з трактором у Туреччині: постраждали 13 осіб, зокрема 10 українських туристів 01

Уточнюється, що ДТП сталася на шосе Денізлі - Анталія. Унаслідок зіткнення мікроавтобус з'їхав з дороги і врізався в огорожу.

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Мікроавтобус зіткнувся з трактором у Туреччині: постраждали 13 осіб, зокрема 10 українських туристів 02

На місце аварії прибули поліцейські та бригади "швидкої". Постраждалим було надано першу медичну допомогу, їх відправили до лікарні міста Аджипаям, що за 60 кілометрів на південний схід від Денізлі.

Мікроавтобус зіткнувся з трактором у Туреччині: постраждали 13 осіб, зокрема 10 українських туристів 03

За попередніми даними, стан постраждалих задовільний.

Мікроавтобус зіткнувся з трактором у Туреччині: постраждали 13 осіб, зокрема 10 українських туристів 04

Причини ДТП з'ясовуються.

Мікроавтобус зіткнувся з трактором у Туреччині: постраждали 13 осіб, зокрема 10 українських туристів 05
Фото: milliyet.com.tr

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