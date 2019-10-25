На території ринку в Києві серед ночі вибухнула граната. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інформатор.

Детонація сталася близько 00:40.

За словами співробітника охоронної фірми "Шериф", які приїхали на спрацювання сигналізації, вибух пролунав у проході між МАФами. З фасаду все було закрито ролетом. Зловмисник зайшов на територію ринку і кинув вибухівку. За інформацією правоохоронців, чоловік був сам.

Попередньо, це була граната. На місці залишилися осколки вибухового пристрою. Серед них лежав і важіль від гранати. На щастя, ніхто не постраждав. Від вибуху і уламків побилися скла в декількох спорудах. На місці працювали екіпажі поліції, вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Деталі інциденту з'ясовуються.

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До слова, цього тижня вже був вибух гранати. Тоді загинули двоє чоловіків, а через кілька годин поліція встановила особи загиблих.









Фото: Інформатор