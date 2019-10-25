Україна в ООН закликала негайно звільнити журналіста Асєєва, якого найманці РФ "засудили" до 15 років в'язниці

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", відповідну заяву оприлюднив на засіданні Третього комітету ГА ООН посол з особливих доручень МЗС України Олег Герасименко.

"Попри звільнення Росією 35 українців, зокрема Олега Сенцова й Володимира Балуха, Кремль продовжує вперто ігнорувати заклики міжнародних організацій, політичних лідерів та громадянського суспільства звільнити решту українців, позбавлених волі за політично вмотивованими звинуваченнями", - зазначив дипломат.

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Більше того, підкреслив він, російська окупаційна влада на українській території продовжує засуджувати до ув'язнення громадян України за їхні переконання.

"Свобода переконань та їхнього вільного висловлення перебуває там (на окупованих територіях - ред.) під особливою загрозою, її фактично не існує. Лише кілька днів тому український журналіст Станіслав Асєєв був засуджений російською окупаційною адміністрацією в Донецьку до 15 років позбавлення волі", - констатував представник України.

Герасименко наголосив, що українська сторона "засуджує це рішення й вимагає негайного та безумовного звільнення журналіста Асєєва".

Нагадуємо, зв'язок з донецьким блогером і автором проєкту "Радіо Свобода" "Радіо Донбас. Реалії" Станіславом Асєєвим, відомим під псевдонімом Станіслав Васін, припинився 2 червня 2017 року. У липні представники угруповання "ДНР" підтвердили утримання в заручниках журналіста і дозволили йому зустрітися з матір'ю.

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22 жовтня 2019 року найманці РФ повідомили, що "засудили" до 15 років ув'язнення українського журналіста Станіслава Асєєва.