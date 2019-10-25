Бойова ефективність "Азова" - справжня причина спроб зупинити його: Аваков відреагував на заклик внести спецпідрозділ до списку терористів у США. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

За його словами, підрозділ спеціального призначення "Азов" військової частини 3057 Східного оперативно-територіального об’єднання НГУ є законним регулярним підрозділом Національної гвардії України. Особовий склад підрозділу зразково виконує службово-бойові завдання із захисту Батьківщини.

"Ганебна інформаційна кампанія про начебто розповсюдження нацистської ідеології серед особового складу окремого загону спеціального призначення "Азов" військової частини 3057 Східного оперативно-територіального об’єднання НГУ є навмисним намаганням дискредитувати підрозділ "Азов" та Національну гвардію України, перш за все, у свідомості міжнародних партнерів України, спровокувати кризу у відношеннях з нашими союзниками, послабити позицію нашої держави у світі. Саме бойова ефективність спецпідрозділу "Азов" у захисті держави від військової агресії – справжня причина намагання зупинити його іншим, гібридним,методом. Сподіваюсь, що чесна і відкрита позиція України і наведені факти будуть враховані нашими партнерами та соратниками по боротьбі щодо захисту демократії. Ми разом дамо відсіч цим брудним і підступним методам", - зазначив Арсен Аваков.

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Нагадаємо, 40 конгресменів-демократів із Палати представників США підписали звернення до держсекретаря США Майка Помпео, у якому вимагають внести український полк "Азов" і дві праворадикальні організації в Європі до списку іноземних терористичних організацій.

Довідка: Історія підрозділу бере початок від 5 травня 2014 року, коли з активістів громадських організацій був створений батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Азов’я", який 18 липня 2014 року було реорганізовано в батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Азов", а 17 вересня 2014 року реорганізовано в полк патрульної служби міліції особливого призначення "Азов".

Особовий склад підрозділу брав активну участь у виконанні бойових завдань, зокрема 23 травня 2014 року звільняв від бойовиків захоплену ними Торецьку міську раду, 26 травня 2014 року знищив терористичну базу в н.п. Урзуф та брав участь у звільненні від терористів н.п. Новий Світ та Мар’їнка, а 13 червня 2014 року – у звільненні від терористів м. Маріуполь.

У серпні 2014 року особовий склад підрозділу брав участь у боях за м. Іловайськ, а у вересні 2014 року – у недопущенні прориву терористичних формувань до м. Маріуполь.

У січні 2015 року особовий склад був прийнятий на військову службу за контрактом до Національної гвардії України та включений до складу військової частини 3057 Східного оперативно-територіального об’єднання НГУ (м. Маріуполь) як окремий загін спеціального призначення.

У лютому 2015 року окремий загін спеціального призначення визволив від терористів 5 населених пунктів на схід від Маріуполя: Павлопіль, Комінтернове, Бердянське, Широкине та Лебединське.

У подальшому підрозділ продовжив виконувати завдання в складі сил АТО та ООС, здійснював протидесантну оборону узбережжя Азовського моря, проводив розвідку на 2-й лінії оборони, долучався до виконання завдань з охорони громадського порядку в м. Маріуполь.

У період з листопада 2018 по січень 2019 року особовий склад проходив бойове злагодження разом з підрозділами Збройних Сил України, у ході якого представники Збройних Сил України відзначали зразкову військову дисципліну в підрозділі, високий рівень бойової підготовки, вмотивованість та патріотизм особового складу.

Із січня по вересень 2019 року особовий склад окремого загону спеціального призначення залучався до виконання бойових завдань на першому рубежі оборони в районі Світлодарської дуги.

За час виконання завдань підрозділ отримав високу оцінку з боку керівництва Об’єднаних сил, про що також свідчать конкретні показники бойової роботи особового складу: знищено 30 терористів, 2 бойові машини піхоти, пошкоджено та виведено з ладу 6 бойових машин піхоти, одну гаубицю д-30, унікальну станцію розвідки "Зоопарк" російського виробництва.

За час існування підрозділу 38 військовослужбовців загинуло в боях за незалежність і територіальну цілісність України. За мужність і героїзм під час виконання бойових завдань 1414 військовослужбовців було нагороджено, у тому числі отримали державні нагороди – 171 військовослужбовець (з них 23 – посмертно, 123 – ті, хто зазнав поранень), відзнаками Верховної Ради України – 28 військовослужбовців, відзнаками Кабінету Міністрів України – 10 військовослужбовців, відзнаками МВС – 906 військовослужбовців, відомчими відзнаками НГУ – 299 військовослужбовців.