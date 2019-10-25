У Рівненській області перекинулася вантажівка з гліцерином. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомили в пресслужбі Головного управління ДСНС України в Рівненській області.

"Унаслідок ДТП вантажівка (TANK TRANS UKRAINE), що транспортувала з Республіки Польща до міста Харкова близько 27 кубічних метрів 80% технічного гліцерину, перекинулася. Був пошкоджений відсік і стався витік гліцерину обсягом орієнтовно 10 кубічних метрів", - зазначає пресслужба ДСНС.



Рятувальники відімкнули електроживлення від акумулятора та провели змиття в'язкої суміші гліцерину з узбіччя автодороги. Увесь час на місці пригоди чергувала патрульна поліція. Причину ДТП встановлює поліція.

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