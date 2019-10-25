Глава комітету з питань зовнішньої політики Ради Яременко звернувся на захист полку "Азов" до конгресу США

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Вважаю такими, що не можуть залишитися без реагування народних депутатів України, спроби публічного очорнення одного з найбільш заслужених і боєздатних підрозділів Національної гвардії України окремого загону спеціального призначення "Азов".

Тому підготував проєкт листа до 40 американських конгресменів, які звернулися до Державного секретаря США М.Помпео із закликом занести "батальйон "Азов" до списку терористичних організацій.

Хочу нагадати американським колегам, що цей військовий підрозділ створений активістами і учасниками Революції Гідності. Азовці брали участь у звільненні з російської окупації Маріуполя і великої кількості інших населених пунктів", - написав він.

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Яременко підкреслив, що українці ніколи не забудуть подвиг 26-ти азовців, які віддали життя за незалежність України.

"З огляду на поширені в ЗМІ звинувачення проти цього славного бойового підрозділу та з метою зняття усіх непорозумінь у листі до Конгресу США міститься пропозиція надати будь-яку необхідну допомогу у з’ясуванні об’єктивної та неупередженої інформації про загін спеціального призначення "Азов", а також звернення до правоохоронних органів України опублікувати результати перевірки усіх фактів та тверджень, що наведені в листі американських конгресменів", - написав Яременко.

Водночас він зазначив, що текст листа відкритий для підпису для всіх членів фракції "Слуга народу" та представників інших фракцій Верховної Ради України.

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"Підписання і передача листа американській стороні відбудеться у вівторок, 29 жовтня 2019 року", - додав Яременко.

Нагадаємо, 40 конгресменів-демократів з Палати представників США підписали звернення до держсекретаря США Майка Помпео, у якому вимагають внести український полк "Азов" і дві праворадикальні організації в Європі до списку іноземних терористичних організацій.