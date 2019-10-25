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25.10.19 10:22

Ув’язнення Асєєва – обурлива атака на вільні ЗМІ, - Лінкявічюс

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс закликає негайно звільнити журналіста Станіслава Асєєва, незаконно засудженого в "ДНР" на 15 років ув'язнення.

Ув’язнення Асєєва – обурлива атака на вільні ЗМІ, - Лінкявічюс

Про це Лінкявічюс заявив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Я приєднуюся до міжнародної спільноти і закликаю негайно звільнити українського журналіста Станіслава Асєєва. Його затримання так званою "Донецькою народною республікою" і шокуючий 15-річний тюремний термін є обурливою атакою на вільні та незалежні засоби масової інформації", - написав глава МЗС Литви.

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Ув’язнення Асєєва – обурлива атака на вільні ЗМІ, - Лінкявічюс 01

Нагадуємо, зв'язок з донецьким блогером і автором проєкту "Радіо Свобода" "Радіо Донбас. Реалії" Станіславом Асєєвим, відомим під псевдонімом Станіслав Васін, припинився 2 червня 2017 року. У липні представники угруповання "ДНР" підтвердили утримання в заручниках журналіста і дозволили йому зустрітися з матір'ю.

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22 жовтня 2019 року найманці РФ повідомили, що "засудили" до 15 років ув'язнення українського журналіста Станіслава Асєєва.

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